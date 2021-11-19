الأوقاف تصدر المجموعة الثانية من سلسلة "رؤية" وتضم 15 كتابا

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، صدور المجموعة الثانية من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير في 15 كتابًا يتصدرها كتاب (الجاهلية والصحوة) وكتاب (هؤلاء هم الإخوان)، وذلك فى إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وقالت وزارة الأوقاف إن المجموعة الثانية من سلسلة رؤية تضم:

1- الجاهلية والصحوة .

2- هؤلاء .. هم الإخوان .

3- فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية .

4- نساء على عرش مصر .

5- حماية الكنائس في الإسلام .

6- حق الوطن .

7- حوار الأديان والثقافات .

8- تنظيم النسل ومتغيرات العصر .

9- العقل والنص .

10- مقاصد الشرع وقضايا العصر .

11- فلسلفة الحرب والسلم والحكم .

12- قضايا الدين والحياة رؤية عصرية .

13- مكارم الأخلاق .

14- مهارات التواصل في السنة النبوية .

15- فن الكتابات والجمل القصيرة (الحكمة والمثل والتغريدة) .