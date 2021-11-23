الأمير تشارلز يشارك فى كامبريدج ماركت وسط ترحيب حار من الحضور.. صور

كتب آسر أحمد

نشرت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية، مجموعة صور للأمير تشارلز دوق كورنوال، أثناء مشاركته فى كامبريدج ماركت، اليوم، وسط ترحيب حار من الحضور، حيث شاركت الصفحة الرسمية عبر تويتر، لقطات للدوق، وهو يتجول وسط الأسواق التى تعرض بعض الخضار، وأخرى تعد الكثير من الوجبات.

وعلى جانب آخر، كشفت صحيفة "ميل أون صنداى"، أن الملكة إليزابيث، وولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، والأمير ويليام، اتحدوا فى تهديد بمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، بسبب فيلم وثائقى يزعم وجود حروب إعلامية شرسة بين أفراد العائلة المالكة.

وقالت، إن القصر غاضب من رفض مؤسسة "بى بى سى"، السماح له بمشاهدة "الأمراء والصحافة"، قبل بثه على BBC2 ، ويقول إنه سيرفض التعاون فى المشاريع المستقبلية ما لم يُمنح حق الرد.

وندد مصدر ملكى كبير، منذ ايام، الماضية بالفيلم الوثائقى ووصفه بأنه سيكون عبارة عن "ثرثرة" وقال أن الخلاف حول البرنامج ترك الملكة البالغة من العمر 95 عامًا "مستاءة".

الفيلم من تقديم أمول راجان – الموالى لنظام الجمهورية ويصف النظام الملكى بأنه "سخيف".

وفى خطوة غير عادية للغاية، أنضم أكبر ثلاثة أفراد من العائلة المالكة معًا لتقديم شكوى إلى الشركة ،وهددوا مقاطعتها إذا استمر البرنامج كما هو مخطط له.

على الرغم من سلسلة الاجتماعات بين ممثلى الأمير ويليام والمؤسسة، قال المصدر إن بى بى سى، ما زالت ترفض عرض البرنامج على مسئولى البلاط الملكى قبل بثه.

وقال مصدر بالقصر: هناك انزعاج من ذلك، جميع الأسر متحدة فى الاعتقاد بأن هذا ليس عدلًا، لم يره أحد فى القصر ".

وتقول بى بى سى، إن البرنامج المكون من جزأين سيوفر "سياقًا" لعلاقة ويليام وهارى بوسائل الإعلام.



الامير تشارلز اليوم



الامير تشارلز من زيارة اليوم



تحيه الامير تشارلز للحضور