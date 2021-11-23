اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:59 م
أكرم القصاص
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الأمن الروسى يحبط محاولة شن هجوم مسلح على مؤسسة تعليمية فى قازان

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:06 م
الأمن الروسى يحبط محاولة شن هجوم مسلح على مؤسسة تعليمية فى قازان الشرطة الروسية - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة هجوم مسلح على إحدى المؤسسات التعليمية في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال الأمن الروسي في بيان له إنه تم توقيف قاصر متورط في التحضير للجريمة، وعثر في منزله على بندقية هوائية، كما عثر في سجل محرك البحث لديه على طلبات تتعلق بطريقة تحويل هذه البندقية إلى سلاح قتالي، كما تضمن سجل محرك البحث أيضا روابط إلى مواد حول هجمات مسلحة على مؤسسات تعليمية.

وحسب اعترافات القاصر، فإن عملية القتل الجماعي حرضه على تنفيذها أحد مستخدمي "تلجرام" المدعو ياروسلاف أوفسوك الذي يقيم في أوكرانيا.

 


روسيا

الامن الروسى

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تتارستان

أوكرانيا

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