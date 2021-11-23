اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة تطلق استراتيجية لمكافحة المخدرات المخلقة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:38 ص
الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة تطلق استراتيجية لمكافحة المخدرات المخلقة جانب من الفعالية
كتبت : هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة استراتيجية جديدة لدعم الدول في مواجهة هذا التهديد استجابةً لانتشار المخدرات المخلقة حول العالم بشكل متسارع، وتزايد تعاطيها وإنتاجها وفق بيان المنظمه .

 
ويأتي إطلاق الاستراتيجية على ضوء تزايد عدد المواد المخدرة الجديدة في الأسواق، حيث بلغ عددها 1000 مادة مختلفة في عام 2020، وهو عدد قياسي يمثل زيادة ستة أضعاف خلال الأعوام العشرة الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المضبوطات العالمية السنوية من المنشطات الأمفيتامينية بنسبة 64% في عام 2019، وزيادة الوفيات الناتجة عن تعاطي المواد الأفيونية بنسبة 71% خلال العقد الماضي أيضاً. 
21b47cae-7fdc-43de-a99b-f95905218529
 
 
في هذا الإطار، ستوفر استراتيجية المخدرات المخلقة الجديدة الخاصة بالمنظمة الأممية إطاراً متوازناً وشاملاً لمواجهة هذه التحديات بشكل علمي في مختلف دول العالم، وذلك استناداً إلى الخبرات المكتسبة للمنظمة في التعامل مع أزمة المواد الأفيونية خلال السنوات الماضية.
 
وعقدت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات جلسة خاصة لإطلاق الاستراتيجية الجديدة، شهدت مشاركة المدير التنفيذي للمنظمة الأممية للمخدرات والجريمة غادة والي، والتي أكدت على ضرورة التحرك بشكل سريع لمواجهة مشكلة المخدرات المخلقة، مشيرةً إلى أنه من خلال الاهتمام بالعلم والاستثمار في آليات الإنذار المبكر، يمكن إنقاذ الأرواح وحماية الصحة والتنمية المستدامة لمجتمعاتنا من خطر المخدرات المخلقة.
2860eb42-514a-445b-aef5-10dbfd947665
 
 
هذا، وستركز الاستراتيجية الجديدة للمنظمة الأممية على أربعة محاور، وهي العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي، والإنذار المبكر بشأن التهديدات التي تمثلها المخدرات المخلقة الجديدة، والاستجابات الصحية القائمة على العلم، وإجراءات مكافحة المخدرات. كما ستولي الاستراتيجية أولوية خاصة للاستجابة لاحتياجات فئتي النساء والشباب فيما يتعلق بالعلاج والرعاية، بالنظر إلى التحديات الخاصة التي تواجههما. 
 
وجدير بالذكر أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 قد دفعت العديد من الناس إلى العادات الخطرة مثل اللجوء للتعاطي، حيث يحذر العاملين بمجال الرعاية الصحية في أفريقيا من لجوء الشباب الذين يعانون من الفقر إلى المواد الأفيونية، علماً بأن نحو نصف الدول الأفريقية شهدت حالات استخدام غير طبي أو ضبط أو تهريب لمادة الترامادول.  
f2303665-73c9-4d20-823e-f4b27dab142e
 
 
كما تجدر الإشارة إلى أن الوفيات بسبب أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت بنسبة 30% بين أبريل 2020 وأبريل 2021، وفقاً للمركز الأمريكي الوطني للإحصاءات الصحية. 
 
وتواجه النساء صعوبات خاصة فيما يتعلق بالمخدرات، خاصة عدم توافر الخدمات الصحية الأساسية وخدمات العلاج من المخدرات المناسبة لهن، وكذا وجود عوائق تحول دون الوصول إلى الخدمات المتوفرة، بالإضافة إلى تعرضهن للوصم اجتماعياً.
 
وسوف تساعد الاستراتيجية الجديدة - من خلال مسارات قائمة على العلم والأدلة والمعرفة - على وضع سياسات واستراتيجيات فعالة لوقف تصنيع المخدرات المخلقة والإتجار بها، فضلاً عن توفير سبل الوصول إلى العلاج في مختلف أنحاء العالم.
 
 

الامم المتحده

مكافحة المخدرات

المخدرات

الجريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة