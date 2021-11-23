الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة والعظمى غدا بالقاهرة 24

كتب سمير حسنى

قالت الدكتورة إيمان شاكر مديرة مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم ستشهد محافظات الجمهورية استقرارا تاما في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع ، يصاحبها انعدام فرص سقوط الأمطار ، لتبقى الشبورة المائية في الصباح الباكر، متوقعة أن ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام بنحو درجة أو اثنتين.

وأضافت مديرة مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة اكسترا نيوز: أن درجات الحرارة سترتفع غدا لتصبح 24 درجة، وتصل الى 25 درجة بعد غدٍ، ليكون الطقس مائل للحرارة أثناء فترات النهار ، محذرة من انخفاض الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل".

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون لطيف على السواحل الشمالية وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.