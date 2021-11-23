اليوم السابع
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إيديكس 2021 فى قلب القاهرة.. معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية ينطلق 29 نوفمبر

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:08 م
إيديكس 2021 فى قلب القاهرة.. معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية ينطلق 29 نوفمبر معرض إيديكس 2021
كتب - زكى القاضى

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تنطلق فاعليات معرض EDEX2021  يوم الإثنين المقبل الموافق 29 نوفمبر ويستمر حتى الخميس 2 ديسمبر، حيث يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن معرض EDEX2021.

 

1- ينطلق المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى

2- يقام المعرض في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية

3- ينطلق يوم الإثنين 29 نوفمبر.

4- يستمر حتى الخميس 2 ديسمبر

5- يشارك في المعرض كافة مؤسسات وجهات الدولة المعنية

6- يشارك فيه كبرى شركات العالم في الصناعات الدفاعية والعسكرية

7- يضم منتجات لأكثر من 400 شركة عارضة

8- تمثل الشركات أكثر من 42 دولة

9- يضم المعرض 21 جناحًا دوليًا

10- من المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد عن 30 ألف زائر


EDEX2021

معرض ايديكس

ايديكس 2021

معرض اديكس

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