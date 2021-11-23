إيديكس 2021 فى قلب القاهرة.. معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية ينطلق 29 نوفمبر

تنطلق فاعليات معرض EDEX2021 يوم الإثنين المقبل الموافق 29 نوفمبر ويستمر حتى الخميس 2 ديسمبر، حيث يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن معرض EDEX2021.
1- ينطلق المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى
2- يقام المعرض في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية
3- ينطلق يوم الإثنين 29 نوفمبر.
4- يستمر حتى الخميس 2 ديسمبر
5- يشارك في المعرض كافة مؤسسات وجهات الدولة المعنية
6- يشارك فيه كبرى شركات العالم في الصناعات الدفاعية والعسكرية
7- يضم منتجات لأكثر من 400 شركة عارضة
8- تمثل الشركات أكثر من 42 دولة
9- يضم المعرض 21 جناحًا دوليًا
10- من المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد عن 30 ألف زائر
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