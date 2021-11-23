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إقبال كبير من الزائرين خلال الأيام الأولى لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة".. صور

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 07:08 م
إقبال كبير من الزائرين خلال الأيام الأولى لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة".. صور مجموعة من السائحين أثناء زيارتهم للمعرض
كتب محمد أسعد

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على أنغام الهارب الساحرة استقبل معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية زائرية الذين تدفقوا من أنحاء مدينة هيوستن لمشاهدة الآثار المصرية العظيمة. 
 
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وقد شهد المعرض خلال الأيام الأولى من افتتاحه إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف الفئات العمرية، حيث تم حجز وبيع 8000 تذكرة فى الساعات الأولى من افتتاح المعرض في اليوم الأول فقط، ومن المتوقع أن يزور المعرض 700 ألف زائر.
 
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وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الوفد المصري الممثل من وزارة السياحة والآثار قام باستقبال الزائرين، لافتا إلى أن زائري المعرض أعربوا عن انبهارهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية وخاصة الأطفال والذين أكدوا لأسرهم رغبتهم في زيارة مصر.
 
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ومن جانبها، قالت لمياء كامل مساعد الوزير للترويج السياحي أن الجناح السياحي المصري الذي تم توفيره بالمعرض شهد اقبالا كبيرا أيضا من زوار المتحف ككل والذين قاموا باستخدام الـ QR code الموضح  على اللوحة الرئيسية الموجودة بالجناح والذي يتيح لهم الدخول على الموقع الترويجي لمصر على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة مميزات المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من أنماط ومنتجات متنوعة.
 
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وأكدت أن زائري متحف هيوستن أبدوا تحمسهم لزيارة مصر وخاصة فى فصل الشتاء، حيث قامت باستعراض الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة للمقصد السياحي المصري وما قامت به وزارة السياحة والآثار من جهد بالتعاون مع وزارة الطيران المدني لاستحداث خط طيران مباشر  بين شرم الشيخ والأقصر لربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، في إطار خلق منتج سياحي جديد متكامل.
 
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الجدير بالذكر أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة يضم 181 قطعة أثرية تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة وخاصة في عصور الدولة الوسطى والحديثة وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وتماثيل لبعض المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.
 
هذا ومن المقرر أن يتم عرض فعالية "الأقصر ... طريق الكباش" المقرر لها يوم 25 نوفمبر من خلال شاشات العرض التي يضمها الجناح المصري المقام به المعرض.

وزارة السياحة والآثار

الأقصر

طريق الكباش

رمسيس وذهب الفراعنة

الآثار المصرية

المجلس الأعلى للآثار

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