إطلاق 4 خدمات للقوى العاملة إلكترونيا أبريل المقبل.. تعرف عليها

فى إطار اهتمام الحكومة بتقديم كافة خدماتها إلكترونيا للمواطنين، تطلق وزارة القوى العاملة، أكثر 4 خدمات يحتاجها المواطنين منها إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية أبريل المقبل، وذلك بالتزامن مع استمرار عمليات تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة.
ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير الخدمات المقرر إطلاقها إلكترونيا،:
1- كعب العمل.
2- تراخيص مزاولة المهنة.
3- شهادة قياس مستوى المهارة.
4- تراخيص عمل الأجانب فى مصر.
وبدأت وزارة القوى العاملة العمل على ملف التحول الرقمى منذ 3 سنوات، فى 2017، من خلال إطلاق مجموعة من البرامج لتغطية الخدمات التى تقدمها فى كافة المجالات، وتعمل حاليا على تطوير البوابة الرسمية الخاصة بها، لتشمل كافة الخدمات وتتناسب مع اتجاه الدولة للتحول الرقمى، حيث سيتم إطلاق منصة للتعليم الإلكترونى لخدمة التدريب المهنى، لتوثيق قاعدة المتدربين، ويتم إتاحة الدورات التدريبية أونلاين لتسهيل الوصول إلى كافة المواطنين على مستوى الجمهورية، على أن يتم عقد الامتحانات بمراكز التدريب المهنى، ومنح الشهادات للمتدربين بعد ذلك، لافتا إلى أنه سيتم الإنتهاء من البوابة خلال شهر أبريل 2022 أيضا.
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