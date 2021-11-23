إطلاق 4 خدمات للقوى العاملة إلكترونيا أبريل المقبل.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

فى إطار اهتمام الحكومة بتقديم كافة خدماتها إلكترونيا للمواطنين، تطلق وزارة القوى العاملة، أكثر 4 خدمات يحتاجها المواطنين منها إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية أبريل المقبل، وذلك بالتزامن مع استمرار عمليات تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة.

ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير الخدمات المقرر إطلاقها إلكترونيا،:

1- كعب العمل.

2- تراخيص مزاولة المهنة.

3- شهادة قياس مستوى المهارة.

4- تراخيص عمل الأجانب فى مصر.