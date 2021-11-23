اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إشادة روسية بإصدارات الأوقاف المترجمة إلى الروسية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:57 م
إشادة روسية بإصدارات الأوقاف المترجمة إلى الروسية وزير الأوقاف

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التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عددًا من الشخصيات الروسية المشاركة في المؤتمر من المثقفين وأعضاء الوفد الرسمي الروسي المشارك في المؤتمر، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر روسيا والعالم الإسلامي المقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
 
وأهدى وزير الأوقاف عددًا ممن التقى بهم نسخا من إصدارات الأوقاف المترجمة إلى اللغة الروسية ، ولخص لهم بعض مضامينها ، وهو ما حاز ثناء وإعجاب المشاركين في المؤتمر من المثقفين الروس، الذين أشادوا بهذه الإصدارات وعبروا عن أواصر الصداقة المصرية الروسية واعتزازهم بالعلاقات القوية مع مصر. 
 
وكان من بين من التقى بهم  يفجيني يورومين رئيس قسم التفاعل مع المنظمات الدينية في مكتب رئيس الاتحاد الروسي للسياسة الداخلية ، والدكتورة آنا بوليكوفا الأستاذ بجامعة موسكو ومستشارة مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا - العالم الإسلامي، وبعض أعضاء مجلس شورى المفتين بروسيا الاتحادية.
 
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