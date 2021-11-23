وزير الأوقاف: تحميل استهلاك مرافق السكن الخاص على المسجد تعد على حدود الله

وشدد وزير الأوقاف فى تدوينه له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " على جميع العاملين بالأوقاف اتخاذ اللازم لمنع أي تجاوز في هذا الشأن.

وكانت وزارة الأوقاف نشرت بيانا عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حول ما تردد عن تركيب العدادات مسبقة الدفع بالمساجد، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لشائعة تحميل كهرباء المساجد للمصلين.

وقالت الوزارة، إن المنشور يتعلق بآلية التحول من نظام العدادات القديمة إلى العدادات مسبقة الدفع وفق الخطة المشتركة بين الأوقاف والكهرباء والتي تم تطبيقها في أكثر من 95% من المساجد ، وجار استكمال ما تبقى منها بنفس النظام الذي تتم فيه المحاسبة الكاملة على الاستهلاك، من خلال مصادقة الأوقاف على الاستهلاك ، وبما يضمن عدم انقطاع الكهرباء عن المسجد على أية حال.

وأضافت الوزارة أنه تم تخصيص عدادين أحدهما للإنارة والآخر للمكيفات يتعلق بالمساجد التي تبنى جديدًا أو تلك التي يُراد تركيب مكيفات بها لم تكن موجودة من قبل ولا تحتملها توصيلات الكهرباء الحالية للمسجد، وبالنسبة لملحقات المساجد من (دور مناسبات أو دور حضانة أو مستوصفات طبية أو ملحقات سكنية) فإنه لابد من تركيب عداد كهرباء ومياه وغاز مستقل لها ، ليتحمل المستفيد استهلاكه منها ، ولا يُحمَّل ذلك على استهلاك المسجد ولا على عداد المسجد مسبوق الدفع.