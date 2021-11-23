اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:04 م
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إحالة 63 موظف للتحقيق لإهمالهم فى العمل خلال حملة الانضباط الإداري بالبحيرة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:27 م
إحالة 63 موظف للتحقيق لإهمالهم فى العمل خلال حملة الانضباط الإداري بالبحيرة محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين

وفي هذا السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والصحية.

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 52 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتركهم العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية،وكذلك احالة 11 من العاملين بالمنشآت الخدمية والصحية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم من العمل بدون سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

يذكر أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات قد شنت   حملات تفتيشية على المصالح الحكومية بالتنسيق مع قسم الرقابة والمتابعة بالمحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 37 من العاملين للتحقيق بمركز شبراخيت لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.

كما قامت إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بحملات مماثلة على الادارات الصحية والزراعية والتعليمية بكفر الدوار أسفرت عن إحالة 83 من العاملين للتحقيق لإهمالهم فى العمل لتغيبهم وتركهم العمل 

 

 


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