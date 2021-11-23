إجراء الامتحانات الإلكترونية لمنتصف الفصل بجامعة القناة لـ 4 كليات.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تواصل جامعة قناة السويس عقد الامتحانات الإلكترونية لمنتصف الفصل، والتي تجرى لأربع كليات بالجامعة وهي كليات "الطب البشري، والطب البيطري، التمريض، والآداب والعلوم الإنسانية" وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، بإشراف عام من الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب.

وانتهت اختبارات الفرقة الأولي والثانية بكلية "الطب البيطري" تحت إشراف الدكتورة داليا منصور، عميد الكلية لـ 13 مقررًا، بالإضافة إلى الانتهاء من اختبارات كلية التمريض بإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم، لعدد ثمانية مقررات من الفرقة الأولي إلى الفرقة الرابعة وكلية الأداب والعلوم الإنسانية بإشراف الدكتور عادل السعدنى، عميد الكلية بعدد ثلاثة عشر مقرر.

كما ستعقد كلية الطب البشري امتحان تجريبي لطلاب الفرقة الأولي بإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد الكلية.

كما تستعد الجامعة بالتعاون مع مركز الاختبارات الإلكترونية بوزارة التعليم العالي لعقد ورش عمل لتدريب كليات القطاع الطبي علي منظومة الاختبارات الإلكترونية بالمجلس الأعلي للجامعات، خلال هذ الشهر.

ويشرف على الامتحانات الدكتورة غادة حداد، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية والدكتورة عنان العسيوي، نائب مدير مركز الاختبارات الإلكترونية ومن شبكة المعلومات من الجامعة المهندس حسن فريد.

وكان قد أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس إن الجامعة استعدت بخطة عمل لتنفيذ وخروج العملية الانتخابية لاتحاد الطلاب على أكمل وجه.

جاء ذلك أثناء جولته التفقدية بكليات الجامعة يرافقه الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتفقد سير فتح باب الترشح وتقديم الاستمارات والتى بدأت بكلية الآداب والعلوم الانسانية، والسياحة والفنادق، الألسن، والتربية، والطب البشرى، والهندسة، وكان فى استقبالهم عمداء الكليات ووكلائهم لشئون التعليم والطلاب.

كما طالب زكى خلال جولته عمداء الكليات والقائمين على العملية الانتخابية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، كما ورد في اللائحة التنفيذية؛ لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الكليات معلناً عن تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها على مستوى الجامعة مع تقديم تقرير يومى وافٍ عن العملية الانتخابية عند الانتهاء منها.

ومن جانبة أشار الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى الجدول الزمني المعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقال تم فتح باب الترشح يوم 18نوفمبر الجاري، وتم إعلان الكشوف المبدئية أول أمس، وتم تلقي طلبات الطعون أمس، وجارى فحص الطعون اليوم، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية غدًا، تبدأ الدعاية الانتخابية بعد غدًا، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر.

إجراء الامتحانات الإلكترونية





الامتحانات الإلكترونية لمنتصف الفصل بجامعة القناة

إجراء الامتحانات الإلكترونية لمنتصف الفصل بجامعة القناة