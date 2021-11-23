أوكرانيا: القوات الانفصالية تجري تمارين عسكرية واسعة النطاق في دونباس

وكالات

قال وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، إن هناك تمارين عسكرية واسعة النطاق تجريها القوات الانفصالية المتحالفة مع روسيا، في إقليم دونباس في شرق البلاد، مشيراً إلى أنها تزيد الاستعداد القتالي.

من جانبه نفى وزير الخارجية األوكراني، دميترو كوليبا، تقارير وتصريحات روسية أشارت إلى أن كييف تخطط لشن هجوم عسكري في منطقة دونباس شرق البالد.

وقال كوليبا في تغريدة على موقع "تويتر": "اسمحوا لي أن أوكد ذلك رسميا: أوكرانيا ال تخطط لهجوم عسكري في دونباس، ملتزمون بالبحث عن حلول سياسية ودبلوماسية للصراع".

وأضاف كوليبا، أن أوكرانيا تواصل العمل بجدية إلحياء صيغة نورماندي لحل الصراع في منطقتي (لوهانسك ودونيتسك ) في إقليم دونباس.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد قال إن "أوكرانيا تسعى -على األرجح- إلى حل عسكري للوضع في دونباس".