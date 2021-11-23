أوبر تقتحم "عالم الكيف".. "BBC": التطبيق يبدأ خدمات توصيل الماريجوانا فى كندا

كتبت: نهال أبو السعود

بدأت شركة أوبر خدمة توصيل مخدر الماريجوانا في كندا، عبر تطبيقها الفرعي "أوبر ايتس"، وذلك بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي الثلاثاء.

وبحسب التقرير، ستقدم أوبر خدماتها في أونتاريو، ولم تكشف عما إذا كانت ستقدم تلك الخدمات في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة أم لا، إلا أنها وضحت أن العملاء سيصبح بإمكانهم تقديم الطلبات في قسم مخصص من التطبيق ‏لمتاجر القنب بالتجزئة ثم استلامها من متجر قريب.

وتبلغ قيمة سوق الماريجوانا المقننة في كندا حوالي 5 مليارات دولار كندي (4 مليارات دولار) ‏سنويًا، قالت الشركة إنه سيتعين على مستخدمي أوبر إيتس التحقق من عمرهم على التطبيق ومن ‏ثم سيتمكنون من استلام طلباتهم في غضون ساعة.‏

وبموجب القانون الكندي، على الرغم من أن استخدام الماريجوانا كان قانونيًا منذ عام ‏‏2018 ، إلا أنه لا يزال غير قانوني فعليا.‏

ووضعت أوبر نصب عينيها في سوق القنب المزدهر لبعض الوقت الآن، ففي أبريل ، قال ‏الرئيس التنفيذي دارا خسروشاهي إن الشركة ستنظر في تسليم الحشيش بمجرد أن يسمح ‏به القانون الأمريكي.‏

وعلى الرغم من أن بيع القنب للاستخدام الترفيهي أصبح قانونيًا في كندا قبل ثلاث سنوات‏، لا يزال المنتجون غير القانونيين يسيطرون على حصة كبيرة من المبيعات وهو ما ‏تحاول الحكومة معالجته.‏

وقالت أوبر إن الخطوة ستساعد البالغين في البلاد على شراء الحشيش الآمن والقانوني ، ‏ومحاربة البائعين غير الشرعيين.‏

ومن المتوقع أن يستمر سوق القنب الكندي في التوسع في السنوات القادمة مع توقع شركة ‏الأبحاث الصناعية ‏BDS Analytics‏ نمو المبيعات إلى 6.7 مليار دولار بحلول عام ‏‏2026.‏

وقال متحدث باسم أوبر: "سنواصل مراقبة اللوائح والفرص عن كثب السوق حسب ‏السوق ومع تطور القوانين المحلية والفيدرالية ، سنستكشف الفرص مع التجار الذين ‏يعملون في مناطق أخرى".