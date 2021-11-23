أطباء نفسيون بألمانيا يطالبون بفتح طرق وصول قانونية للاجئين

يطالب المعالجون النفسيون في ألمانيا، بضرورة فتح طرق وصول قانونية للاجئين، حيث يعاني اللاجئون من تجارب مؤلمة ليس فقط في بلدهم الأصلي، ولكن أيضًا أثناء فرارهم.
وقال رئيس الغرفة الفيدرالية للمعالجين النفسيين: الأشخاص الفارون لا يواجهون فقط الأحداث التي تهدد حياتهم في بلدانهم الأصلية وعلى طريق الهروب والتي تسبب إصابات نفسية خطيرة، ولكن التجارب على الحدود الأوروبية تصيب أيضًا الكثير من الناس بالصدمة.
وطالب شركاء التحالف المحتملين: يجب على أي شخص يغلق الحدود أن يخلق أبوابًا يُسمح من خلالها بالوصول، وأن إمكانية التقدم بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا ضرورية، ونحن بحاجة إلى وحدات تحدد سياسيًا عدد الأشخاص الذين نستقبله.
وقال رئيس الغرفة الفيدرالية للمعالجين النفسيين: الأشخاص الفارون لا يواجهون فقط الأحداث التي تهدد حياتهم في بلدانهم الأصلية وعلى طريق الهروب والتي تسبب إصابات نفسية خطيرة، ولكن التجارب على الحدود الأوروبية تصيب أيضًا الكثير من الناس بالصدمة.
وطالب شركاء التحالف المحتملين: يجب على أي شخص يغلق الحدود أن يخلق أبوابًا يُسمح من خلالها بالوصول، وأن إمكانية التقدم بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا ضرورية، ونحن بحاجة إلى وحدات تحدد سياسيًا عدد الأشخاص الذين نستقبله.
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