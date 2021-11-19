ألمانيا تنفى قبولها لاجئين من الحدود البيلاروسية البولندية

كتب محمد جمال

أعلن وزير الداخلية الألمانى بالوكالة هورست سيهوفر في وارسو، أن بلاده لن تقبل اللاجئين عبر بيلاروس، مشيرا إلى أن "التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال: "لقد ناقشت هذه المعلومات مع الجانب الألماني وتلقيت إجابة واضحة بأن هذا تقرير كاذب".

من جهتها، أعلنت ناتاليا إيسمونت السكرتير الصحفي لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أن الأخير أجرى محادثة مع المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، والتي أخبرته أنها "اقترحت على الاتحاد الأوروبي فتح ممر إنساني إلى ألمانيا لألفي لاجئ على الحدود البيلاروسية البولندية".

وحسب مجلس وزراء ألمانيا، أشارت ميركل إلى "ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية والفرص لعودة المهاجرين بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة وكذلك بالتعاون مع المفوضية الأوروبية".

يذكرأن، أعلنت وزارة النقل العراقية، عن وصول طائرة تقل عراقيين عالقين عند حدود بين بيلارورسيا وبولندا، إلى مطار أربيل .

وقالت الوزارة - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "طائرة العراقيين العائدين من بيلاورسيا وصلت لمطار أربيل بعد عودتها من العاصمة البيلاروسية مينسك".

وكانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت - فى وقت سابق - انطلاق إحدى طائرات أسطولها الجوى من مطار بغداد الدولى إلى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.