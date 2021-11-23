أسوشيتدبرس: مرتكب حادث دهس ويسكونسن خرج بكفالة قبل يومين من الهجوم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن المشتبه به فى حادث الدهس، الذى وقع مساء الأحد بولاية ويسكونسون الأمريكية، كان قد أُطلق سراحه بكفالة ألف دولار قبل يومين فقط من الهجوم، وذلك بعد قيامه بدهس امرأة عمدا فى وقت سابق هذا الشهر.

وأوضحت الوكالة أنه فى قضية لا تزال أمام المحكمة، يواجه داريل بروكس، المشتبه به فى حادث الدهس الذى استهدف عرضا للاحتفال بأعياد الميلاد، مزاعم بتعمده صدم امرأة بسيارته أوائل هذا الشهر بعد شجار بينهما.

ووصف المدعون فى مقاطعة ميلوكى أمس، الاثنين، التوصية بالإفراج عنهما بكفالة بأنها قليلة بشكل غير مناسب بالنظر إلى حقائق تلك القضية والحادث الأخير.

وقال جوليس كيم، محامى دفاع ومساعد مدعى سابق، إن كان من الممكن أن تكون أعلى من ألف دولار مرتين بكل سهولة. فقد تم اتهامه بصدم أم ابنه، والإفراج عنه بألف دولار فقط فاجأه، مشيرا إلى أن مدعى يفتقر إلى الخبرة هو ما تصادف فى نظر القضية فى هذا اليوم.

وقالت الشرطة إن بروكس البالغ من العمر 39 عاما، كان خلف مقعد القيادة فى عربة الدفع الرباعى التى اقتحمت العرض فى مدينة واكيشا يوم الأحد، وقتل خمسة أشخاص وأصاب 48 آخرين. وقال مسئول شرطة المدينة دان تومسون إن بروكس كان يغادر مكان شهد نزاعا أسريا حدث قبل دقائق من الحادث.

ومنذ عام 1999، تم اتهام بروكس بـجرائم 16 مرة، وكان هناك قضيتين معلقتين ضده بقل وقوع الكارثة الأخيرة، شملتا اتهامات بمقاومة أو عرقلة ضابط والتعريض المتهور للخطر والسلوك غير المنضبط وخرق شروط الكفالة والاعتداء.



