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أبو مازن يبحث مع بوتين آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:37 م
أبو مازن يبحث مع بوتين آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الرئيس الفلسطينى محمود عباس
كتب أحمد جمعة

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اجتمع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي الروسية.

وأطلع أبو مازن – بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية - نظيره الروسي على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وناقشا تنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية المميزة.

وبحث الرئيس الفلسطينى سبل توطيد أواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين، والعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مأدبة غداء على شرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.


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