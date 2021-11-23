أبو مازن يبحث مع بوتين آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية

اجتمع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي الروسية.
وأطلع أبو مازن – بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية - نظيره الروسي على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وناقشا تنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية المميزة.
وبحث الرئيس الفلسطينى سبل توطيد أواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين، والعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مأدبة غداء على شرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.
أبو مازن يبحث مع بوتين آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينيةالثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:37 م
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
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اجتمع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي الروسية.
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