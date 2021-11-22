الرئيس الفلسطينى يصل روسيا ويلتقى نظيره الروسى غدا

كتب أحمد جمعة

وصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم الاثنين، إلى مدينة سوتشي الروسية للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد الثلاثاء.

وسيطلع الرئيس الفلسطينى، نظيره الروسي على آخر التطورات السياسية، وتنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين.

وسيبحث أبو مازن مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سبل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة، وأواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين، والعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق الرئيس الفلسطينى، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل.