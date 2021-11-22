4 عادات خاطئة فى التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.. اعرف التفاصيل

كتبت ـ رحمة رمضان

الكهرباء والمياه لا يتفقان أبدا ويشكلان خطرا كبيرا على سلامة المواطنين، لذلك يجب التعرف على كيفية التعامل مع مهمات الكهرباء فى فى هذه الظروف المناخية السيئة بسبب سقوط الأمطار الغزيرة بمختلف المحافظات حتى لا نتعرض لكوارث قد تودى بحياة الشخص، وفيما يلي بعض العادات الخاطئة التى يجب التوقف عنها تماما أثناء سقوط الأمطار و السيول:

1- عدم الاقتراب من مهمات الكهرباء بالشوارع سواء أكشاك أو أعمدة إنارة فى حالة سقوط أمطار غزيرة.

2- عدم لمس مهمات الكهرباء في حالة ارتفاع منسوب المياه عن سطح الأرض.

3- عدم المبادرة بحل المشكلة عند ملاحظة وجود أسلاك كهربائية أو أعمدة إنارة مكشوفة.

4- وزارة الكهرباء تتلقي شكاوي الانقطاعات و مشاكل المهمات الكهربائية علي الخط الساخن 121.