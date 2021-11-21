جهاز مرفق الكهرباء ينشر خطوات استخراج كارت شحن العداد مسبوق الدفع.. اعرفها

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الخطوات التي يجب اتباعها لاستخراج كارت الشحن الخاص بالعداد مسبوق الدفع، وهى كالآتي:
1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.
2-صورة من العداد موضح بها رقم العداد.
3-صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.
وبالنسبة للمستأجر:
4-يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن الكهرباء بقسم الشرطة التابع له، بالإضافة الي صوره من التوكيل والأصل للاطلاع، كما يجب ايضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.
5-بعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.
خطوات استرجاع كارت شحن العداد
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