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جهاز مرفق الكهرباء ينشر خطوات استخراج كارت شحن العداد مسبوق الدفع.. اعرفها

الأحد، 21 نوفمبر 2021 03:00 م
جهاز مرفق الكهرباء ينشر خطوات استخراج كارت شحن العداد مسبوق الدفع.. اعرفها عداد كهرباء مسبوق الدفع
كتبت ـ رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الخطوات التي يجب اتباعها لاستخراج كارت الشحن الخاص بالعداد مسبوق الدفع، وهى كالآتي: 
 
1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.
 
2-صورة من العداد موضح بها رقم العداد.
 
3-صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.
 
وبالنسبة للمستأجر:
 
4-يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن الكهرباء بقسم الشرطة التابع له، بالإضافة الي صوره من التوكيل والأصل للاطلاع، كما يجب ايضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.
 
5-بعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.
 
خطوات استرجاع كارت شحن العداد
خطوات استرجاع كارت شحن العداد

 


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