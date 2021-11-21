جهاز مرفق الكهرباء ينشر خطوات استخراج كارت شحن العداد مسبوق الدفع.. اعرفها

كتبت ـ رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الخطوات التي يجب اتباعها لاستخراج كارت الشحن الخاص بالعداد مسبوق الدفع، وهى كالآتي:

1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2-صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3-صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

وبالنسبة للمستأجر:

4-يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن الكهرباء بقسم الشرطة التابع له، بالإضافة الي صوره من التوكيل والأصل للاطلاع، كما يجب ايضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

5-بعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.