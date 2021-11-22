اليوم السابع
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30 نوفمبر.. جامعة سوهاج تنظم منتداها الثانى لضمان الجودة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:24 ص
30 نوفمبر.. جامعة سوهاج تنظم منتداها الثانى لضمان الجودة جامعة سوهاج - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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يعتزم مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج عقد المنتدى الثانى لضمان الجودة، وذلك يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، بمقر مركز المؤتمرات الدولية بمقر الجامعة الجديد.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن المنتدى تحت عنوان رؤية توجيهية لادماج فنون ريادة الاعمال والمهارات الحياتية فى البرامج التعليمية كمدخل لتطوير منظومة التعليم العالى العربى فى ضوء معايير ضمان الجوده، مشيرا إلى أن المنتدى سوف يتضمن ورش عمل متخصصة، تقديم رؤى علمية، وكذلك الخبرات والتجارب المتخصصه من الشركاء ومؤسسات المجتمع .

وأوضح رئيس الجامعة أن المنتدى يهدف إلى بحث الكيفية والآليات لإدماج مهارات التنمية المهنية وريادة الأعمال والمهارات الحياتية الأخرى فى البرامج التعليمية وذلك من خلال تطوير الأنشطة الصيفية واللا صيفية من خلال مناقشة عدد من المحاور .

وقال الدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة إن محاور المنتدى تشمل آليات إدماج مفاهيم ريادة الأعمال والتنمية المهنية وثقافة العمل الحر، وكذلك توفير حاضنات ومسرعات الأعمال وآليات التمويل للريادى الجامعى وكذلك دور المؤسسات المجتمعية الداعمه فى نجاح هذه الرؤية التحويليه للتعليم العالي، بالإضافة إلى المفاهيم والمنهجية التربويه لعملية الادماج وأخيرا التطوير الوظيفى المهني.

 

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مركز ضمان الجودة

جامعة سوهاج

منتدى ضمان الجودة

الدكتور مصطفى عبد الخالق

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