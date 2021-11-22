جامعة سوهاج تسدد رسوم لـ1929 طالبا.. وتؤكد: المنصة التعليمية تنهى عودة للكتاب الورقى

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مسجلا من داخل جامعة سوهاج التقى فيه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والذى قال إن الجامعة خصصت مبلغ مليون و660 ألف جنيه لسداد الرسوم الجامعية ومصروفات المقررات الإلكترونية من صندوق التكافل الاجتماعى لـــ1929 طالبا من الذين تقدموا للاستفادة من خدمات الصندوق بجميع وذلك فى إطار حرص الجامعة على تقديم الدعم ومساندة الطلاب، بهدف تعزيز فرص التكافؤ بين جميع الطلاب من أجل استكمال مسيرتهم التعليمية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم للطلاب، وتعمل جاهدة لحل المشكلات التى تواجههم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل أولياء الأمور، لاستكمال مراحل التعليم الجامعى لأبنائهم على أكمل وجه وأنه تم فرز جميع الأبحاث المقدمة من الطلاب، وبحث مدى ملاءمتها للشروط التى تم وضعها من جانب الصندوق الاجتماعي، موضحاً أن الشروط تضم الحالات التى ليس لها دخل ثابت سواء معاش أو تكافل أو ضمان اجتماعي، والتى يقل متوسط دخل الفرد فيها عن 300 جنيه، بالإضافة إلى الأسر التى لها دخل ثابت يتراوح الدخل الفردى من 300 إلى 500 جنيه.

وتابع أنه تم إدخال جميع بيانات الطلاب الذين تقدموا بالبحث الاجتماعي، وذلك لأول مرة إلكترونياً عن طريق منصة زاد، وذلك لتسهيل الإجراءات على الطلاب وتجنبا لحدوث أى خطاً خلال عملية التسجيل أو تكرارها.

وحول الدور الذى تقوم به الجامعة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة قال رئيس جامعة سوهاج أنه تم توجيه مذكرة للواء طارق الفقى محافظ سوهاج من أجل تحديد موعد لعقد ورشة عمل بين الجامعة والمحافظة والإدارات التابعة لها لتوضيح دور الجامعة وماذا قدمت وماذا ستقدم فى الفترة القادمة.

وأوضح أنه من منطلق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير البشر إلى جانب تطوير الحجر فإن كلية الهندسة بالجامعة تشارك بقوة فى كافة المشروعات التابعة للمبادرة من تبطين ترع ورصف طرق وشق ترع ومبانى أما عن تطوير البشر فقد دشنت الجامعة مبادرة قوية وهى مبادرة سوهاج خالية من الأمية حيث أن سوهاج بها مايزيد عن مليون أمى على مستوى المحافظة والأمية هى أشد خطر على المحافظة وعلى الدولة ويجب التحرك الفورى والتصدرى لها والقضاء عليها من خلال تكاتف كل أجهزة الدولة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هناك قوافل طبية وقوافل بيطرية أسبوعية تستهدف قرى مبادرة حياة كريمة تعمل على توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان وهناك قوافل الخدمة العامة التى تقوم بها كلية التربية الرياضية للمساهمة فى تطوير القرى وزراعة الأشجار ورفع المخلفات من أجل خلق بيئة نظيفة بتلك القرى وتجميل الحوائط وهناك حملات طرق الأبواب وهناك حملات لتوعية بمخاطر الإدمان والجامعة بها فرق تطوعية مجتمعية كبيرة.

وعن التحول الرقمى قال رئيس الجامعة أن التحول الرقمى له صور كثيره داخل الجامعة والذى كنا قد بدناه من لحظة تنسيق طلاب الثانوية العامة ومن بعدها التقدم للمدن الجامعية وكل هذا الأمر يتم بشكل مميكن والجامعة وفرت مصة تعليمة عملاقة وتم رفع كافة المناهج على تلك المنصة وتم رفع المقررات عليها قبل بداية العام الدراسى وتم تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى للطلاب حيث يستطيع الطالب دفع الرسوم من أى مكان دون الحضور إلى الجامعة وفور السداد يتم تفعيل حساب الطالب على المنصة ويستطيع الدخول على المقررات الدراسية والاطلاع عليها وتم وضع امتحان تجريبى للطلاب لتفعيل المنصة وهذا النظام قضى تماما على الكتاب الجامعى الورقى وتم استبداله بالكتاب الإلكترونى ونجن فى طريقنا لتطبيق منظومة الجامعة الذكية من خلال بوابات الدخول والخروج باستخدام الكروت الذكية للطلاب والأفراد مما يضمن السلامة للجميع وسوف يتم رقمنة الجامعة بالكامل فى الفترة القادمة.