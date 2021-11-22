190 طالبا وطالبة من 29 جامعة يشاركون ببطولة تنس الطاولة بجامعة القناة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

نظم الاتحاد الرياضى للجامعات بالتعاون مع جامعة قناة السويس بطولة تنس الطاولة للجامعات تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس.

وانطلقت المباريات بصالة 2 التابعة إلى هيئه قناة السويس بالإسماعيلية، ومن المقرر أن تختتم البطولة غدًا بمشاركة 190 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى مشاركة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ممثلين لـ 29 جامعة مصرية ومعاهد عليا.

وقال بيان لجامعة قناة السويس، إن البطولة تأتي تحت إشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد المصري للجامعات والدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة ومتابعة وإشراف عبدالله عامر، مدير عام رعاية الشباب والتي يقوم بتنفيذها عادل القاضي، مدير النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب وفريق العمل المشارك معه بإدارته.

بطولة تنس الطاولة بجامعة القناة



بطولة تنس الطاولة بجامعة القناة

جانب من البطولة

بطولة تنس الطاولة بجامعة القناة