"التدخين وأضراره على الفرد والمجتمع".. ندوة بتمريض جامعة القناة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، على حرص الجامعة لتوعية المجتمع داخل الجامعة وخارجها، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها فى مصر لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين والاقتصاد القومي.

وقال بيان لجامعة قناة السويس، أن الجامعة تواصل سلسلة من الندوات التوعوية التى تقام بكليات الجامعة حول الآثار السلبية للتدخين وطرق الوقاية من اضراره، حيث نظمت الندوة بكلية التمريض بإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض وحضور الدكتورة نيفين محمد حسن، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

حاضر في الندوة الدكتور محمد سعد، المدرس المساعد بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع بكلية التمريض حيث عرف أن التدخين هو عبارة عن عملية نفسية يقوم بها الإنسان المدخن، وأن التدخين أحد العادات المسببة للأمراض الخطيرة التي تؤدي إلى وفاة الإنسان، مشيرًا إلى أن من العوامل المؤدية لممارسة التدخين ضعف الوازع الديني لدى المدخن وتداول الفكر الخاطئ أن التدخين يساعد على إنقاص الوزن، وكذلك تداول الفكر الخاطئ لدى الشباب بأنه من أدوات الرجولة.

ونظمت الندوة إدارة الاتصالات والمؤتمرات بإشراف إيفون حبيب ميخائيل، مدير الإدارة ومحمد عثمان نائب مدير الإدارة.

ندوة بتمريض جامعة القناة

طلاب جامعة قناة السويس

جانب من الندوة