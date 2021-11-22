وزيرة التخطيط: اقتصاد مصر حقق معدل نمو جيدا بالربع الأول وإعلان المؤشرات خلال أيام

كتبت: اسماء أمين

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر عند مستوى آمن فى معدلات التضخم مقارنة بدول العالم، لافتا إلى أنه مازال معدل التضخم لا يتعدى 7% وهذا يمثل مستوى جيد فى مقارنة بمعادلات التضخم المرتفعة منذ بداية العام فى معظم أنحاء دول العالم.

ما يؤكد على نجاح مصر فى السيطرة على معدلات التضخم نتيجة لنجاح البرنامج الاقتصادى والسياسات الرشيدة التى اتبعتها الحكومة .

وكشفت وزيرة التخطيط فى تصريحات صحفية على هامش فعالية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات مصر، عن تحقيق مصر معدلات نمو جيدة خلال الربع الاول من العام الحالى والذى سيتم الاعلان عن مؤشرات الربع الاول خلال ايام .

وتابعت السعيد أن مصر استطاعت تحقيق معدلات نمو جيد خلال ازمة كورونا نتيجة للسياسات الرشيدة التى اتخذتها الحكومة لإدارة الأزمة من خلال استمرار النشاط الاقتصادى والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى السياسات النقدية والمالية المرنه التى اتخذها البنك المركزى للحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادى، بجانب الاستثمارات الحكومية التى تم ضخها فى الاقتصاد المصرى ومنها مبادرة حياة كريمة والتى ساهمت فى تشغيل الشركات والمصانع وتوفير فرص عمل مما ساهم فى خلق حياة تنموية فى نصف المجتمع للمصرى وتحسين جودة الحياة للمواطنين فى الريف المصرى.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، الذى عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيدة إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والسيدة فريدريكا مايير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر وبمشاركة جميع السادة المحافظين، وعددًا من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.