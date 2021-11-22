وزارة السياحة والأثار: محافظة الأقصر كلها تستعد لحفل "طريق الكباش"

كتب محمد عبد المجيد

قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن الاستعدادات النهائية لاحتفالية افتتاح طريق الكباش تشهد التنسيق فى كل شيء، والبروفات النهائية للحفل، كما أن محافظة الأقصر كلها تستعد للحدث، وبالتالي التطوير فى كل مكان، وليس فقط فى طريق الكباش.

وأضافت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج "الحياة اليوم، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، أنه تم الانتهاء تماما من المرسى النيلى الموجود بمحافظة الأقصر، حيث تم تطويره بشكل رائع، كما تم الانتهاء من جميع أعمال الزراعات والنخيل، كما تزينت الجداريات بالكثير من الأعمال الفنية، وإضاءة جميع البازارات.

وأشارت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة والأثار، إلى أن ساحة معبد الأقصر نفسه يتم إضاءتها الأن، كما ان البر الغربى كله أصبح مضاء حاليا، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من الاعمال لا تنتهى لكن الأقصر كلها تتزين الأن، وأصبحت كما يقال عروسة فى ثوبها.