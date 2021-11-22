والد محاربة السرطان الراحلة سلمى الزرقا: كانت ملهمة وصمدت أمام المرض سنوات

إبراهيم حسان

قال محمد الزرقا، والد سلمى الزرقا ، محاربة السرطان التى توفيت مساء أمس، بعد معاناتها من المرض لمدة 6 سنوات، إن نجلته كانت محاربة وصامدة أمام المرض لفترة طويلة.

أضاف محمد الزرقا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامي سيد علي، أن نجلته كانت ملهمه للجميع خلال رحلة كفاحها المرض، فيما قالت ليلى بستاوي، والدة سلمى الزرقا، إن زوج نجلته وقف معها لآخر لحظة في حياتها ولم يتركها قط، قائله باكيه: "حبيبي وربنا يعوضه خير يا رب، وهي ربنا يرحمها يا رب".

ودع العشرات من أصدقاء وأسرة سلمى الزرقا، بعد معاناتها من مرض السرطان لمدة 6 سنوات، وسط دموع أسرتها ومحبيها.

وكانت سلمى الزرقا عانت من مرض سرطان العظام وقام الأطباء ببتر يديها اليمنى وتأقلمت مع آلامها ومرضها وكانت تبق البهجة من خلال منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت سلمى الزرقا اخر منشور لها وكتبت الشهادتين وسورة الفجر عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت " أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.. بحكم" ثم لقيت ربها.