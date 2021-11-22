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وداع حزين لمحاربة السرطان سلمى الزرقا وعزاء يفطر القلوب.. لايف

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:47 م
وداع حزين لمحاربة السرطان سلمى الزرقا وعزاء يفطر القلوب.. لايف سلمى الزرقا
الإسكندرية أسماء على بدر

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ودع العشرات من أصدقاء وأسرة سلمى الزرقا التى توفيت مساء أمس، بعد معاناتها من مرض السرطان لمدة 6 سنوات، وسط دموع أسرتها ومحبيها.
 
وكانت سلمى الزرقا عانت من مرض سرطان العظام وقام الأطباء ببتر يديها اليمنى وتأقلمت مع آلامها ومرضها وكانت تبق البهجة من خلال منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
ونشرت سلمى الزرقا اخر منشور لها وكتبت الشهادتين وسورة الفجر عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت " أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله..بحكم" ثم لقيت ربها .
 
 
 
 

 

 


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