وداع حزين لمحاربة السرطان سلمى الزرقا وعزاء يفطر القلوب.. لايف

الإسكندرية أسماء على بدر

ودع العشرات من أصدقاء وأسرة سلمى الزرقا التى توفيت مساء أمس، بعد معاناتها من مرض السرطان لمدة 6 سنوات، وسط دموع أسرتها ومحبيها.