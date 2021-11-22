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هطول الأمطار على البحيرة.. وإغلاق بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة.. فيديو

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:10 م
هطول الأمطار على البحيرة.. وإغلاق بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة.. فيديو
البحيرة - ناصر جودة

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تعرضت قرى ومدن محافظة البحيرة لهطول أمطار شديدة وخاصة فى المناطق الصحراوية والساحلية، ما أدى لرفع حالة الطوارئ والاستنفار فى المحافظة تحسبا لأى تطورات.

 

كما تسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وشدة الرياح بشكل غير طبيعى على مدن إدكو ورشيد فى إحداث حالة طوارئ فى بوغاز رشيد وغلقه وتوقف حركة الصيد بميناء المعدية وإدكو وحدوث حالة من عدم الاستقرار فى البحر بمحافظة البحيرة.

 

وتم غلق البوغاز حرصا على عدم اصطدام مراكب الصيد ببعضها وتعرضها للغرق، كما توقفت حركة الصيد بميناء المعدية وبحيرة إدكو حرصا على سلامة الصيادين من الرياح المحملة بالأتربة.


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