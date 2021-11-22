اليوم السابع
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نقابة المهندسين: "حياة كريمة" رفعت تغطية شبكات الصرف الصحى فى القرى لـ40%

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:56 ص
نقابة المهندسين: "حياة كريمة" رفعت تغطية شبكات الصرف الصحى فى القرى لـ40% جانب من فعاليات محاضرة نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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كشف الدكتور مهندس أسامة فتحي، أستاذ ورئيس قسم الهندسة المدنية بجامعة الأزهر وعضو لجنة الكود المصرى لمياه الشرب، أن اللجنة بصدد تقليل معدلات استهلاك مياه الشرب لمواجهة أزمة المياه التى تعانى منها مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن القرى هى الأقل استهلاكًا لمياه الشرب، ويستهلك الفرد فيها ما بين 100 و150 لترًا يوميًّا، أما القرى السياحية فهى الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب، ومتوسط استهلاك الفرد فيها ما بين 350 إلى 400 لتر يوميًّا، بينما يتراوح استهلاك الفرد فى المراكز ما بين 150 إلى 200 لتر يوميًّا، يرتفع فى المدن الصغرى إلى ما بين 200 إلى 250 لترًا، وإلى ما بين 250 إلى 280 لترًا فى المدن الكبرى، وما بين 280 إلى 300 لتر فى المدن الجديدة.

 

جاء ذلك خلال محاضرة ضمن سلسلة المحاضرات المجانية التى تنظمها شعبة الهندسة المدنية، بالنقابة العامة للمهندسين، للأسبوع الثالث عشر على التوالي

 

كما أكد الدكتور مهندس محمد شعبان، أستاذ الهندسة الصحية والبيئية بجامعة عين شمس وعضو لجنة الكود المصرى لاستخدام مياه الصرف الصحي، أن كمية الأمطار التى تسقط على المدن الساحلية هى فقط التى يمكن الاستفادة منها، ولهذا يتم تجميعها فى شبكة صرف خاصة، بخلاف شبكة الصرف الصحي، بينما لا تزال الأمطار الساقطة فى باقى مدن وقرى مصر قليلة، ولهذا لا توجد شبكة خاصة بها، ويتم الاكتفاء بشبكة واحدة للصرف الصحي، مشيرًا إلى حفر أكثر من 23 بيارة فى منطقة التجمع لتجميع مياه المطر فيها حتى لا تتكرر أزمة غرق شوارعها بمياه المطر

 

وقال "شعبان": "شح المياه فى مصر كان السبب الرئيسى للتوسع فى تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وحاليًا تعتمد أغلب المدن الساحلية على مياه البحر التى يتم تحليتها، كما يتم إعادة تدوير مياه الصرف لاستخدامها فى الزراعة، وتستهدف الدولة المصرية الوصول بكميات مياه البحر التى يتم تحليتها إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًّا فى 2060 "، مشيرا إلى أن مشروع حياة كريمة رفع نسبة وجود شبكات الصرف الصحي في القرى من 11% إلى 40% ".

 

فيما أكد المهندس الاستشارى أحمد رمزي، أن المحاضرات القادمة ستستكمل مناقشة موضوعات الهندسة الصحية، وتستعرض "تصميم وتنفيذ محطات مياه الصرف الصحي" وتليها محاضرات "المساحة الجيوتقنية ".

 

وفى محاضرته استعرض الدكتور أسامة فتحي، تصميم وتنفيذ شبكات المياه، مؤكدًا أن تصميم أى شبكة للمياه يعتمد فى المقام الأول على الدراسات السكانية وقياس معدلات استهلاك مياه الشرب، كما ناقش التصميم الهيدروليكى لشبكات المياه واختبار خطوط المواسير للمياه وغسيل وتعقيم خطوط مياه الشرب.

 


نقابة المهندسين

حياة كريمة

الصرف الصحى

مياه الامطاء

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الكود المصرى للمياه

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