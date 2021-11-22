نجار يصيب شقيقيه بكسور في الجمجمة خلال مشاجرة لخلافات على الإرث بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة عزبة أبو عليان دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، إصابة شقيقين بكسور بالجمجمة إثر مشاجرة نشبت بينهما وبين شقيقهم الثالث، لخلافات بينهم على الإرث، وجرى نقل المصابين لمستشفى السلام بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام باستقبال مصابين بكسور بالجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم إثر حدوث مشاجرة .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "ياسين ص ي"، 30 سنة، محاسب، مقيم عزبة أبو عليان، دائرة المركز مصاب بكسر منخسف بالجمجمة، وشقيقه "محمد ص ي"، 35 سنة، حداد، مصاب بكسر بالجمجمة وأعراض ما بعد الارتجاج، وذلك لقيام شقيقهم الثالث "سامح ص ي"، 43 سنة، نجار، ومقيم ذات العنوان ، بإحداث إصابتهما المشار إليها إثر حدوث مشاجرة فيما بينهم بسبب خلافات الإرث.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.