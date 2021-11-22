مياه الإسكندرية: أكثر من 2 مليون متر مكعب أمطار خلال ساعتين ونصف فقط

كتب أيمن رمضان

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الصرف الصحى بالإسكندرية ، إنه منذ 7 أيام لم يغادر هو وكافة العاملين بالشركة، وإنهم متواجدين في مواقعهم لمواجهة الأمطار الغزيرة، مشيراً إلى أن كمية الأمطار التي سقطت اليوم الثلاثاء أكثر من 2 مليون متر مكعب خلال ساعتين ونصف فقط.

وأضاف "نافع"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أن الأمطار التي سقطت على المحافظة خلال الأيام الماضية تفوق القدرة الاستيعابية لشبكة المحافظة.

وأكد"نافع"، أن شبكة الصرف الحى لم تكن قادرة على استيعاب كميات الأمطار التي هطلت، وتابع:" أكثر من ضعف الطاقة الاستيعابية للشبكة وهيئة الأرصاد سوف تأكد ذلك".

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية،قد قال إن حجم الأمطار التي سقطت على المحافظة خلال الساعات الماضية كانت غزيرة جدًا ولم تحدث قبل ذلك خلال "نوة المكنسة" وغير عادية، وتابع: "ورغم ذلك كل مدينة الإسكندرية جامعة ما عادا شارع النقل والهندسة ما زلنا نعمل فيه وسننتهى منه خلال الساعات الثلاثة المقبلة.. ما حدث اليوم إعجاز وإنجاز لكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة".