مياه الإسكندرية: أكثر من 2 مليون متر مكعب أمطار خلال ساعتين ونصف فقط

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أن توقعات الأرصاد كانت تقول إن اليوم ستكون أمطار متوسطة، ولكن تفاجئنا بأن الأمطار غزيرة جدا، وتابع: "وأنا مش بقول إن الأرصاد تقول شيئًا خطأ لأن الرياح تتغير".
وأكد "الشريف"، أن المحافظة شهدت شلل في حركة المرور خلال فترة تساقط الأمطار الغزيرة، وتم الإبلاغ عن 62 نقطة ساخنة بها تجمعات مياه، وتابع: "خلال 3 ساعات تم كسح أكثر من 90% من المياه في الشوارع بعد امطار اليوم".
وأشار "الشريف"، إلى أنه في غضون نصف ساعة غرق شارع سبورتنج بسبب غزارة الأمطار المتساقطة، وتابع: "أنا مشيت فيه بنفسى والميه كانت فوق الركبة بشبر .. منظومة الصرف الصحى بالإسكندرية كما هي منذ 40 عاما نعمل على إصلاحها الآن
ولفت "الشريف"، إلى أن الجهات النفيذية بالمحافظة يعملون بشكل متواصل من 72 ساعة، وتابع: إحنا قاعدين في الشارع لحد ما يكون الأهالى في آمن 100% لا يوجد حالة وفاة اليوم بسبب مياه الأمطار ".
وأشار "الشريف"، إلى أنه بعد 10 أيام من الآن سكون هناك تبعات لـ"نوة الكنسة، ولكن لن تكون بهذه الشدة التي شاهدناها خلال الأيام الماضية، وتابع:" 6 مناطق تم قطع التيار الكهربائى عنها حفاظاً على أرواج المواطنين ..الدولة أنفقت مليار و66 مليون على الحواجز المائية في البحر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة