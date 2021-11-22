اليوم السابع
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مياه الإسكندرية: أكثر من 2 مليون متر مكعب أمطار خلال ساعتين ونصف فقط

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 10:10 م
مياه الإسكندرية: أكثر من 2 مليون متر مكعب أمطار خلال ساعتين ونصف فقط الإسكندرية صورة ارشيفية
كتب أيمن رمضان

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قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الصرف الصحى بالإسكندرية، إنه منذ 7 أيام لم يغادر هو وكافة العاملين بالشركة، وإنهم متواجدين في مواقعهم لمواجهة الأمطار الغزيرة، مشيراً إلى أن كمية الأمطار التي سقطت اليوم الثلاثاء أكثر من 2 مليون متر مكعب خلال ساعتين ونصف فقط.
 
وأضاف "نافع"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أن الأمطار التي سقطت على المحافظة خلال الأيام الماضية تفوق القدرة الاستيعابية لشبكة المحافظة.
 
وأكد"نافع"، أن شبكة الصرف الحى لم تكن قادرة على استيعاب كميات الأمطار التي هطلت، وتابع:" أكثر من ضعف الطاقة الاستيعابية للشبكة وهيئة الأرصاد سوف تأكد ذلك".
 
وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية،قد قال إن حجم الأمطار التي سقطت على المحافظة خلال الساعات الماضية كانت غزيرة جدًا ولم تحدث قبل ذلك خلال "نوة المكنسة" وغير عادية، وتابع: "ورغم ذلك كل مدينة الإسكندرية جامعة ما عادا شارع النقل والهندسة ما زلنا نعمل فيه وسننتهى منه خلال الساعات الثلاثة المقبلة.. ما حدث اليوم إعجاز وإنجاز لكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة".

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أن توقعات الأرصاد كانت تقول إن اليوم ستكون أمطار متوسطة، ولكن تفاجئنا بأن الأمطار غزيرة جدا، وتابع: "وأنا مش بقول إن الأرصاد تقول شيئًا خطأ لأن الرياح تتغير".

وأكد "الشريف"، أن المحافظة شهدت شلل في حركة المرور خلال فترة تساقط الأمطار الغزيرة، وتم الإبلاغ عن 62 نقطة ساخنة بها تجمعات مياه، وتابع: "خلال 3 ساعات تم كسح أكثر من 90% من المياه في الشوارع بعد امطار اليوم".

وأشار "الشريف"، إلى أنه في غضون نصف ساعة غرق شارع سبورتنج بسبب غزارة الأمطار المتساقطة، وتابع: "أنا مشيت فيه بنفسى والميه كانت فوق الركبة بشبر .. منظومة الصرف الصحى بالإسكندرية كما هي منذ 40 عاما نعمل على إصلاحها الآن

ولفت "الشريف"، إلى أن الجهات النفيذية بالمحافظة يعملون بشكل متواصل من 72 ساعة، وتابع: إحنا قاعدين في الشارع لحد ما يكون الأهالى في آمن 100% لا يوجد حالة وفاة اليوم بسبب مياه الأمطار ".

وأشار "الشريف"، إلى أنه بعد 10 أيام من الآن سكون هناك تبعات لـ"نوة الكنسة، ولكن لن تكون بهذه الشدة التي شاهدناها خلال الأيام الماضية، وتابع:" 6 مناطق تم قطع التيار الكهربائى عنها حفاظاً على أرواج المواطنين ..الدولة أنفقت مليار و66 مليون على الحواجز المائية في البحر".

 


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