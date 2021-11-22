محافظ الإسكندرية: نشهد كميات مياه كبيرة وإزالتها من كل الشوارع في 48 ساعة

إبراهيم حسان

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، إنه قرر تعطيل المدارس بالكامل غدا "طلاب ومدرسين" والمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى المصالح الحكومية التنفيذية، مع مراعاة تشغيل المرافق الحيوية مثل الإسعاف والمستشفيات والجهات التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين.

أضاف الشريف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة الحدث اليوم، أن الإسكندرية شهدت اليوم موجة أمطار غزيرة للغاية، قائلا: "كمية الأمطار اللى نزلت كثيرة عن السنوات السابقة عدة مرات، واليوم كان يوم غير عادي للإسكندرية، ولكن تعاملنها مع الأمطار وأزلنا تراكمات المياه من الشوارع، عدا شارع النقل والهندسة وخلال ساعتين أو ثلاثة سيتم سنزيل تراكمات المياه به".

وأوضح المحافظ، أن كميات الأمطار بالإسكندرية تم تصريفها خلال عدة ساعات، وشهدت الشوارع بعض الاختناقات والإعاقات المرورية بالعديد من الميادين نتيجة تراكمات الأمطار، مردفا: "أتوجه بالشكر الذى أمر بصرف مليار و300 مليون جنيه لتطوير شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية، ولدينا نقاط ساخنة تتجمع فيها المياه والعام الماضي كان لديها 125 نقطة، والعام الحالي 107 نقطة، وحاليا انخفضت النسبة إلى 62 نقطة بميادين وشوارع الإسكندرية.

وأشار إلى أن تجمع المياه بعدد من الشوارع الجانبية بكميات كبيرة جدا، ويعاني الأهالي منها، وبعد نهاية شفط المياه من الشوارع الرئيسية سنتوجه فجر غدا إلى إزالة المياه من الشوارع الجانبية وخلال 48 ساعة سيتم إزالتها بالكامل.