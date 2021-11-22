مياه أسيوط تناقش أعمال مشروعات الوكالة الامريكية ..اعرف التفاصيل

أسيوط-هيثم البدري

استقبل اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط و الوادي الجديد، المهندس عاطف عزت مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمناقشة آليات تنفيذ مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه (IWSS) والذى يهدف إلى تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات، والجارى تنفيذه تفعيلا لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، والمنفذ تحت شعار "خدمة متميزة مستدامة".

وتناولت الجلسة النقاشية أهم التحديات لتلافى وجود أى ملاحظات بصورة سريعة الأمر الذي يعود مردوده الإيجابي على تحقيق نسبة إنجاز متقدمة بشكل ملموس طبقا للجدول الزمني المعد لتوقعات نهو الأعمال التنفيذية والوصول لخدمة متميزة ومستدامة.

وأجرى رئيس مياه أسيوط والوفد المرافق له جولة لمتابعة سير الأعمال والتجهيزات الإنشائية لإنشاء معمل مركزي بمحطة مياه التشيكى المرشحة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيها شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية، لتحقيق منظومة مائية ذات جودة عالية باحتواء المعمل على (3) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية، ومعمل الكيمياء غير العضوية (Inorganic Laborato، المعمل الميكروبيولوجى)

وتفقد مشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي بقري دير درنكة ودرنكة الجديدة والممول أيضا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة، ليضم المشروع (3) محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية ، محطة رفع دير درنكة المدمجة ، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية ) ، و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار، 9 كيلو متر طولي خطوط الطرد ، و 3 آلاف وصلة منزلية، بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيها لتحقيق استفادة لــ 8 آلاف نسمة فضلا عن 400 ألف زائر سنويا لمسار العائلة المقدسة.