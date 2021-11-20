مياه أسيوط تعلن حالة الطوارئ استعدادا للتعامل مع موجة التقلبات الجوية

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن استعداد الشركة لمواجهة موسم الأمطار، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وتوقعات هطول السيول والأمطار الغزيرة التى تشهدها المرحلة المقبلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة أى طوارئ.

وأكد على توافر المولد الاحتياطى (الديزل) بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وجاهزية المعدات وشفاطات وسيارات كسح المياه التعامل الفورى مع أى تجمعات، مشيرا إلى أنه فى ظل توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فإن كافة معدات الشركة جاهزة للتعاون مع الشركات التى تشهد محافظاتها سقوط أمطار غزيرة.

وأضاف "درة" أنه تم تشكيل لجنة من مسئولى الشركة لإدارة الأزمات والكوارث، وتم رفع درجة التأهب القصوى بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، والتنسيق بين غرفة عمليات الشركة وغرفة عمليات المحافظة، وانتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية، وفرق التطهير، وفرق متابعة المحطات على جميع مواقع العمل وفقا لخطة الانتشار.