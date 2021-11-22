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من له حق التقدم بطعن ضد مرشحى انتخابات الاتحادات الطلابية؟.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:54 ص
من له حق التقدم بطعن ضد مرشحى انتخابات الاتحادات الطلابية؟.. اعرف التفاصيل الجامعات
كتب محمد صبحى

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تبدأ الجامعات اليوم الاثنين فتح باب التقدم بالطعون على المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية وفقا للجدول الزمنى المعتمد من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، فمن له حق الطعن فى الانتخابات الطلابية وفقا لنص اللائحة المنظمة لانتخابات الاتحادات الطلابية .
 
حددت المادة 17 من له حق الطعن فى الانتخابات حيث أن لكل ذى مصلحة الطعن على المرشحين فى أول يوم عمل تال لإعلان قائمة أسماء المرشحين بموجب طلب كتابى يسلم باليد للجنة المشرفة على الانتخابات بالجامعة أو الكلية أو المعهد على أن يتسلم صورة ضوئية من هذا الطلب ممهورة بتوقيع الموظف المختص بذلك، وتتولى الجنة مسئولية الفحص والبت فى الطعون على أن يكون قرارها مسببا وفى جميع الأحوال تعلن النتيجة فى اليوم التالى لتقديم الطعون وللطاعن التظلم من القرار الصادر من اللجنة إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بذات الإجراءات وفى حالة رفض تظلمه يعتبر القرار نهائيا.
 
حدد الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي2021 / 2022، اليوم الأثنين لتلقى طلبات الطعون ، على أن يكون وفحص الطعون يوم 23، وإعلان الكشوف النهائية يوم 24، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر.
 
وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 11/28، وتقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهى الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.
 
وكان الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، أكد أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى خاطب رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، كما ورد فى اللائحة التنفيذية؛ لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعات، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها على مستوى الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم كل جامعة تقرير وافٍ عن العملية الانتخابية عند الانتهاء منها.
 
جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزارى رقم 352 لسنة 2019.

 


الجامعات

انتخابات الاتحادات الطلابية

اتحاد الطلاب

التعليم العالى

طعون انتخابات الاتحادات الطلابية

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