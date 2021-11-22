من له حق التقدم بطعن ضد مرشحى انتخابات الاتحادات الطلابية؟.. اعرف التفاصيل

كتب محمد صبحى

تبدأ الجامعات اليوم الاثنين فتح باب التقدم بالطعون على المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية وفقا للجدول الزمنى المعتمد من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، فمن له حق الطعن فى الانتخابات الطلابية وفقا لنص اللائحة المنظمة لانتخابات الاتحادات الطلابية .

حددت المادة 17 من له حق الطعن فى الانتخابات حيث أن لكل ذى مصلحة الطعن على المرشحين فى أول يوم عمل تال لإعلان قائمة أسماء المرشحين بموجب طلب كتابى يسلم باليد للجنة المشرفة على الانتخابات بالجامعة أو الكلية أو المعهد على أن يتسلم صورة ضوئية من هذا الطلب ممهورة بتوقيع الموظف المختص بذلك، وتتولى الجنة مسئولية الفحص والبت فى الطعون على أن يكون قرارها مسببا وفى جميع الأحوال تعلن النتيجة فى اليوم التالى لتقديم الطعون وللطاعن التظلم من القرار الصادر من اللجنة إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بذات الإجراءات وفى حالة رفض تظلمه يعتبر القرار نهائيا.