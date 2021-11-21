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إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين للانتخابات الطلابية بالجامعات.. اليوم

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:00 ص
إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين للانتخابات الطلابية بالجامعات.. اليوم انتخابات الاتحادات الطلابية -
كتب محمد صبحى

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حدد الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي2021 / 2022، اليوم الأحد 21 نوفمبر ليكون إعلان الكشوف المبدئية، على أن يكون تلقى طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر.
 
وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 11/28، وتقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهى الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.
 
وكان الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، أكد أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى خاطب رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، كما ورد فى اللائحة التنفيذية؛ لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعات، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها على مستوى الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم كل جامعة تقرير وافٍ عن العملية الانتخابية عند الانتهاء منها.
 
جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزارى رقم 352 لسنة 2019.

التعليم العالى

انتخابات الاتحادات الطلابية

اتحاد الطلاب

الجامعات

من أجل مصر

اليوم السابع بلس

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