منظمة التعاون الإسلامي وهولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

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بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، مع نائب وزير خارجية مملكة هولندا تيجس فان دير بلاس، سبل تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وهولندا.

واستُعرِض خلال الاجتماع اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن تقديره لدور المملكة الهولندية على الساحة الدولية، وبصفة خاصة دعمها لجهود التنمية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

من جهته، أشاد نائب الوزير الهولندي بجهود منظمة التعاون الإسلامي بوصفها منظمة دولية تضطلع بدور مهم في تعزيز الأمن والسلم في العديد من مناطق العالم.