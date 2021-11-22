اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:54 م
أكرم القصاص
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منظمة التعاون الإسلامي وهولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:00 م
منظمة التعاون الإسلامي وهولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي منظمة التعاون الإسلامي
أ ش أ

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بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، مع نائب وزير خارجية مملكة هولندا تيجس فان دير بلاس، سبل تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وهولندا.
 
واستُعرِض خلال الاجتماع اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. 
 
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن تقديره لدور المملكة الهولندية على الساحة الدولية، وبصفة خاصة دعمها لجهود التنمية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
 
من جهته، أشاد نائب الوزير الهولندي بجهود منظمة التعاون الإسلامي بوصفها منظمة دولية تضطلع بدور مهم في تعزيز الأمن والسلم في العديد من مناطق العالم.

منظمة التعاون الإسلامي

هولندا

منظمة التعاون الإسلامي وهولندا

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