مطروح عادت شمسك الذهب.. انتهاء موجة الطقس السيئ وعودة الجو الرائع.. لايف وصور

مطروح – حسن مشالى

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من مدينة مرسى مطروح، ورصد استقرار حالة الطقس الدافئ، وسطوع الشمس، عقب موجة الأمطار خلال الأيام الماضية، بدأت مساء يوم الجمعة الماضي.

ورصدت عدسة اليوم السابع، الهدوء وجمال الطبيعة والبحر، وخروج أعداد من المواطنين إلى الكورنيش، للاستمتاع بهذه الأجواء المميزة.

يأتى بالتزامن مع إعلان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعليق الدراسة فى جميع المدارس، اليوم الاثنين، حتى انتهاء أجهزة المحافظة من إزالة جميع تراكمات مياه الأمطار فى مختلف مناطق المحافطة، لتسهيل تحركات التلاميذ والمواطنين.

وكانت مناطق محافظة مطروح الواقعة على الشريط الساحلي، قد شهدت سقوطا للأمطار الخفيفة و المتوسطة والغزيرة، بشكل متقطع على مدار 3 أيام، وعادت الشمس للسطوع واستقرار الطقس من جديد.

يذكر أن أهالى مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملئ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التى يعتمدون عليها طوال العام فى الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير والقمح.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد فى جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن.



استقرار الطقس



الكورنيش