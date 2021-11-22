مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مشتريات المتعاملين العرب والأجانب، بمؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط استمرار انخفاض أحجام التداول، والتي تجاوزت 200 مليون جنيه فقط خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 11356 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 1877 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 13273 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 4452 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 1953 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2899 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4146 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مطاحن ومخابز الإسكندرية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، 5 آلاف سهم، 6.4 مليون سهم، 73 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك كريدي أجريكول مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 50 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 96.8 ألف سهم، 108 ألف سهم، سهم واحد، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، العبور للاستثمار العقاري، مستشفى النزهة الدولي، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 3 آلاف سهم، 154 ألف سهم، 373 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 5 آلاف سهم، 422 سهم، 26603 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 318 سهم، واشترت إدارة شركة حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 2980 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، مصر للفنادق، الأهلي للتنمية والاستثمار، بنك كريدي أجريكول مصر، 194.5 ألف سهم، 17.3 ألف سهم، 20 ألف سهم، 141.3 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى عدد 300 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة المشتراه 3.2 مليون سهم خزينة، شراء الشركة الثانية 330 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.58%، شراء الشركة الثالثة 425 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.59%، شراء الشركة الرابعة 760 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.33%، شراء الشركة الخامسة 220 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.51%.

في سياق آخر أعلنت عدد من شركات الأسمدة المدرجة بالبورصة المصرية، تأثير ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة إلى 4500 جنيهًا للطن، وأكدت شركات فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، الدولية للأسمدة والكيماويات، المالية والصناعية المصرية، أنها لا تعمل في هذه الأسمدة المدعومة.

فيما قالت شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، إن الشركة لا تمارس نشاط تجارة الأسمدة-رغم أنه موجود بالفعل في أنشطة الشركة، ولكن ستتأثر الشركة سلبًا بذلك بطريق غير مباشر بسبب أن الشركة تمتلك قطعة أرض زراعية بجنوب بورسعيد، وستتأثر الشركة سلبًا بارتفاع أسعار السماد بنسبة طفيفة كباقي القطاع الزراعي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

في سياق منفصل أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، توقيع العقد مع شركة ليوبارد لتطوير وإنشاء تجمع سكني متكامل على أرض الشركة بمدينة هليوبليس الجديدة بمساحة 34 فدان، وذلك على أساس نسب مشاركة 50% لشركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير ونسبة 50% للمطور بقيمة تقديرية لمبيعات المشروع 3.29 مليار جنيه.

من جهتها قالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إن معدات التجربة النصف صناعية لتركيز الخام وصلت إلى مناجم الشركة بالواحات البحرية، وتم استلام المعدات وجاري تركيبها في موقعها بمني التجربة لتركيز الخام للبدء في أعمال الاختبارات التمهيدية للمعدات يعقبها البدء في أعمال التجربة بعد استكمال تجميع وتجهيز العينة الممثلة التي ستأخذ من منجم غرابي والمقدرة بـ288 طن.