مساعد وزير العدل للتطوير التقنى: التجديد فى الوزارة بدأ منذ سنوات طويلة

كتب محمد عبد المجيد

قال المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل للتطوير التقنى، إن التطوير فى الوزارة لم يبدأ بالقطاع، ولكن بدأ منذ سنوات طويلة للغاية، كما أن هناك أجيالا عملت على هذا قبل أن نصل نحن، وحققت على الأرض إنجازات كبيرة، نعمل عليها اليوم.

وأضاف مساعد وزير العدل للتطوير التقنى، خلال تواجده ضيفا، اليوم الإثنين، على برنامج "الحياة اليوم، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، إنه فى عام 2015 بدأت الصورة تتضح، حيث تتحول الدولة رقميا، من ضمنها وعلى سبيل المثال العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستكون عاصمة لا ورقية بالكامل ومعتمدة فى كل معاملاتها على عدم استخدام الأوراق.

وأشار المستشار طارق كامل، إلى أن الدولة فى كل حواراتها تدعم فكرة التحول الرقمى، وتطالب بتطبيقها، ومن هنا كان المنطق يقول إنه يجب أن يكون هناك قطاع متخصص فى الوزارة، بدلا من مركز المعلومات القضائى، الذى يسعى بجهد طويل فى إنجاز الأعمال الخاصة به، وكذلك يكون هناك مساعد للوزير وقطاع بالكامل لتأدية هذا الدور، حتى يتواصل مع جميع قطاعات الدولة، وكذلك الجهات الخارجية.

وأوضح المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل للتطوير التقنى، قائلا "إن قطاع التطوير التقنى منذ أن بدأت العمل فيه بالوزارة، طالبنى الوزير عمر مروان وزير العدل العمل فيه من خلال خطة موضوعة، يستطيع من خلالها مراقبة أداء العمل داخل الوزارة".