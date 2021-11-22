اليوم السابع
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مريضة ورم في القدم تشكر الرئيس السيسى بعدما وجه بعلاجها: أعانى منذ 10 سنوات

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 07:27 م
مريضة ورم في القدم تشكر الرئيس السيسى بعدما وجه بعلاجها: أعانى منذ 10 سنوات السيدة سلوى
كتب أيمن رمضان

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وجهت سلوى عبد الموجود، مريضة ورم بالقدم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدما استجاب لها ووجه بعلاجها على نفقة الدولة، مشيرة إلى أنها منذ 10 سنوات وهى تعانى من هذا الورم بشدة، حيث لا تستطيع الحركة أو النوم الطبيعى.
 
 
وأضافت "سلوى عبد الموجود"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، أنها تحمد الله كثيراً على ماهى فيه وتتمنى أن لا يعانى أحد من الأمراض، وتابعت:"الحمد الله ربنا لا يقدر على أحد".
 
 
وكان برنامج "صالة التحرير"، قد عرض تقريراً لسيدة تعانى من ورم بقدمها من محافظة كفر الشيخ ، وعند انتهاء التقرير أعلنت، مقدمة البرنامج،عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استجاب للحالة ووجه بعلاج السيدة سلوى .
 
 

الرئيس السيسى

اخبار مصر

اخبار الصحة

مريضة كفر الشيخ

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