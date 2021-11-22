مدير تعليم القليوبية يجرى حركة تنقلات لمديرى وزملاء الإدارات.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

. أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم ب القليوبية ، إجراء حركة تنقلات لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك لضخ دماء جديد لتقديم خدمات تعليمية أفضل للطلاب والعملية التعليمية

وتضمنت حركة التنقلات تكليف سعد محمود عبد العزيز مدير لإدارة كفر شكر التعليمية، وممدوح موسى وكيلا لإدارة كفر شكر التعليمية، وعادل داوود مديرا لإدارة شبين القناطر التعليمية، ونجلاء محمد وكيلا لإدارة شبين القناطر التعليمية، وسعيد ندا مدير لإدارة العبور التعليمية، ويحيى الدسوقى مدير لإدارة قليوب التعليمية.

كما تضمنت تكليف هشام العتمونى مدير لإدارة قها التعليمية، وخالد الشربينى مدير لإدارة طوخ التعليمية،

وعزة فتحى مدير لإدارة غرب شبرا التعليمية، وعايدة جبريل مدير لإدارة الخانكة التعليمية، وإيهاب أحمد زكى وكيل لإدارة الخانكة التعليمية، ووفاء طنطاوى مدير لإدارة الخصوص التعليمية.

وشملت الحركة تكليف أشرف مصطفى مدير لإدارة القناطر الخيرية، وسمير محمد محمود وكيلا لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، وابتسام محمد مدير التعليم الثانوى بشبين القناطر وكيلا لإدارة القناطر الخيرية، وسحر شارودة وكيلا لإدارة طوخ التعليمية.