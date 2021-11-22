اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يكشف خريطة تطوير وصيانة المدارس لخدمة العملية التعليمية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 07:00 ص
محافظ جنوب سيناء يكشف خريطة تطوير وصيانة المدارس لخدمة العملية التعليمية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء ـ محمد حسين

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وصل عدد المدارس التى تم إنشاؤها بجنوب سيناء إلى 338 بإجمالي عدد الفصول 1869.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن من بينها مدارس تم تطويرها وصيانتها وهى 210 مدارس بتكلفة 87.380 مليون جنيه، وإجمالي التكلفة 306.52 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، أنه تم إنشاء وافتتاح المدرسة اليابانية بطور سيناء على مساحة 10000 م 2، بتكلفة إجمالية 34676633 جنيه، وإنشاء وافتتاح المدرسة اليابانية بشرم الشيخ على مساحة 10000 م 2 بتكلفة إجمالية 30396382.91 جنيه، بالإضافة إلى 16 مدرسة تعليم أساسى بإجمالى 142 فصلا بالمشاركة المجتمعية بمدن (رأس سدر – طور سيناء – أبو زنيمة) بتكلفة 72.55 مليون جنيه و2 مدرسة تعليم أساسى 17 فصلا بالمشاركة المجتمعية بتكلفة 9 ملايين جنيه.

وفى مجال التعليم الجامعى تم إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدن الطور – شرم الشيخ – رأس سدر، والجامعة مكونة من: مبنى إدارة، والجامعة بالطور بها 5 كليات علمية وهندسة –صيدلة – العلوم والمياه وعلوم البحار – الصناعات التكنولوجية و6 كليات نظرية هى الزراعات الخاصة وعلوم المجتمع – العلوم الإنسانية والتاريخ والآثار – سياحة وفنادق، وألسن وتضم مبانى مساعدة وخدمية ومبانى رياضية وترفيهية وإسكان طلبة، وتكلفة المشروع 300 مليون دولار.


جنوب سيناء

مدارس جنوب سيناء

التعليم بسيناء

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