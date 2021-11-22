اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم يكشف أعمال تطوير السواقى: المنطقة راعت الأبعاد البيئية والتراثية.. لايف

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:46 م
محافظ الفيوم يكشف أعمال تطوير السواقى: المنطقة راعت الأبعاد البيئية والتراثية.. لايف محافظ الفيوم يشهد تركيب السواقي
رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صباح اليوم، أعمال تركيب وتشغيل المرحلة الثانية لسواقي الفيوم التاريخية، وكذا تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير منطقة السواقي بالكامل، بحضور المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري والموارد المائية، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من مواطني محافظة الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المحافظ شهد أعمال تركيب وتشغيل أخر ساقيتين بعد تأهيليهما وتجديدهما بمنطقة السواقي، لافتاً أن المحافظ استمع من أحد محترفي صناعة السواقي طريقة تصنيعها، وآليات تركيبها وكيفية تشغيلها.

وأوضح محافظ الفيوم، فى بيان له اليوم،أن اعمال تطوير الميدان جاءت بعد الدراسات الفنية والهندسية والميدانية والمرورية الوافية للمنطقة بالكامل، ومراعاة البعدين البييئ والتاريخي للمكان، مع الاستعانة بالهيئات الاستشارية المشكلة من أساتذة كليات الهندسة بالعديد من الجامعات المصرية، لافتاً إلى إنه تم الانتهاء من البنية التحتية بالكامل من أعمال مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات والغاز، وجاري العمل على قدم وساق للإنتهاء من الأعمال الإنشائية الفوقية بالمنطقة خلال أسابيع.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه سيتم فتح الطريق الموازي لبحر يوسف بعرض يتناسب مع المقاييس الفنية والهندسية لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة، لافتاً على أن مايجري على أرض الواقع هو أبلغ دليل للبقاء على المشهد البيئي والتاريخي للمنطقة من بعد مائي ومساحات خضراء وأماكن مجانية مفتوحة للجمهور، فضلاً عن السواقي التراثية التي تعد معلماً تاريخياً لمحافظة الفيوم، مشيراً إلى أنه يجري الإعداد لإطلاق مبادرة لتأهيل وتجديد كافة السواقي بشتى أنحاء المحافظة.

وأضاف، أن أعمال تطوير المنطقة تشمل، منطقة بازارات للحرف التراثية واليدوية، ومجموعة من المطاعم والكافيهات، ونصباً تذكارياً، ومسرحاً رومانياً مكشوفاً، لافتاً الى أن الميدان متاح لجميع المواطنين بالمجان، فضلاً عن أن أعمال التطوير لم تكلف المحافظة شيئاً بل على العكس من ذلك تعد تلك الأعمال مصدراً إقتصادياً للمحافظة من خلال توفير العديد من فرص العمل الحقيقية.

وأكد محافظ الفيوم، بالمحافظة على البعدين البيئي والجمالي لقيمة المنطقة التاريخية، مشيراً إلى أنه منذ توليه مهام عمله بالمحافظة وجد منطقة السواقي والتي تعد معلماً تاريخياً وسياحياً مهماً ليست على الوضع الذي يليق بالمحافظة، أوالذي يتناسب مع البعدين الحضاري والتاريخي للمنطقة، بالإضافة إلى تعدد شكاوى المواطنين من سوء حالة المنطقة واستئثار البعض بها دون غيرهم. وتابع محافظ الفيوم، أن الأعمال التي تتم بالميدان تتوائم مع متطلبات العصر، مضيفاً أن المشهد بالكامل يعطي بعداً بيئياً مع الحفاظ على البعدين التراثي والتاريخي، فضلاً عن الأعمال الإنشائية لمجرى بحر يوسف من حوائط خرسانية ساندة للمحافظة على جوانبه من الإنهيار. وعقب تركيب وتشغيل السواقي، قام محافظ الفيوم ومرافقوه، بتفقد الأعمال الإنشائية بالمنطقة، موجهاً بتكثيف زراعة أشجار الزينة، واستخدام الدهانات التي تتوائم وطبيعة المنطقة، فضلاً عن المساحات الخضراء المفتوحة.


السواقى

ميدان السواقى

تطوير ميدان السواقى

الفيوم

محافظ الفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الفيوم للقناة الأولى: الانتهاء من تركيب السواقى مطلع الأسبوع المقبل

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 11:42 ص

سواقى قرية الصوفية بالشرقية تروى الحقول العطشانة فى موسم الخير.. لايف وصور

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 05:45 م

"البسيونية" أكبر ساقية فى مصر.. قطرها 8 متر ويتم تغيير التابوت كل 7 سنوات وسط احتفالية عظيمة لأهالى القرية.. وباحث بهيئة السياحة: "سواقى الفيوم ليس لها مثيل فى مصر ولا تعتمد على الحيوانات".. صور وفيديو

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 09:30 م

محافظ الفيوم: تطوير السواقي لن يحمل المحافظة أي تكلفة مالية

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 04:51 م

"سابت الكوافير واشتغلت سواق".. "أم وحيد" تنضم لعفاريت الأسفلت.. تعمل سائقة ميكروباص على خط المرج- أبو زعبل.. اتجهت لـ"السواقة" بعد سرقة محلها خلال ثورة يناير.. زملاؤها فى الموقف: ست بـ100 راجل وبنعتبرها أختنا

الأحد، 07 نوفمبر 2021 03:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة