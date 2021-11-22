محافظ الدقهلية : فتح ساحة الانتظار أمام الجزارين للذبح المؤقت لحين انهاء تطوير المجزر

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين أعمال التطوير النهائية بمجزر المنصورة الآلى الجديد بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز ومدينة طلخا، على مساحة 8400 متر مربع بتكلفة 18 مليون جنيه لتحويله من مجزر يدوى إلى مجزر آلى كامل، بحضور الدكتور السيد حسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، والمحاسب محمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا .

وقرر المحافظ فتح ساحة الانتظار داخل المجزر أمام الجزارين للذبح المؤقت فيها لحين الانتهاء من أعمال التطوير للحد من ارتفاع أسعار اللحوم وتوفيرها للمواطنين .

ووجه مختار إلى مدير مديرية الطب البيطرى بتكثيف أعمال التشطيبات النهائية بالمجزر وتشكيل لجنة فنية لمراجعة كافة أعمال التطوير الجاريه ووضع الملاحظات النهائيه لتلافيها قبل اعمال التسليم والتشغيل .

كما وجه المحافظ بتكثيف اعمال النظافة اليومية داخل ساحة الانتظار المقرر مباشرة اعمال الذبح فيها لحين الانتهاء من أعمال التطوير واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

ومن جانبه صرح مدير مديرية الطب البيطرى أن الطاقة الاستيعابية للمجزر 60 رأس ماشية فى الساعة بما لايقل عن 150 راس فى اليوم .

والجدير بالذكر أن مجزر المنصورة الجديد يعد أول مجزر آلى كامل بالدقهلية حيث يضم أكثر من 4 عنابر لذبح الحيوانات الكبيرة ( الجاموس - الابقار - والجمال) وذبح الضانى وعنبرا لخدمات وأعمال الصمت والتجهيز و 2 ثلاجة لحفظ الحيوانات بعد الذبح و 2 مظلة لانتظار الحيوانات قبل الذبح ، ومحطة صرف صحى ومحطة مياه ، واطفاء ، ومحرقه ، ومصمت كامل .



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