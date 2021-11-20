محافظ الدقهلية: التعامل الفوري مع سقوط الأمطار وتواصل غرفة العمليات الرئيسية

الدقهلية: شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم السبت أعمال كسح وشفط مياه الأمطار التي تجمعت فى بعض الشوارع والميادين فى عدد من احياء ومراكز ومدن المحافظة منها المنصورة و بلقاس وشربين ودكرنس ونبروه وأجا، كما تابع اجراءات التعامل الفوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع موجة الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية فور سقوط الامطار واطمأن الى التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة الأوضاع أولا بأول ، مؤكدا على استمرار العمل بغرفة العمليات الرئيسية وتواصلها مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء.

ووجه مختار لرؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بتواصل التعامل الفوري مع موجة الطقس الغير مستقر وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحي والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة وأشار أن كافة أجهزة المحافظة بدأت أولا بأول في التعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.

وأشار محافظ الدقهلية بأن يتم الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة حال وجود تجمعات للمياه بالطرق والشوارع وشفطها وكسحها أولا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالتأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث، حرصا على حياة وسلامة المواطنين.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.