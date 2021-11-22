محافظ الإسكندرية يقرر تعطيل الدراسة اليوم بمدارس الفترة المسائية لسوء الطقس

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الاثنين بمدارس الفترة المسائية بالإسكندرية (طلاب ومعلمون)، وذلك نظراً للتغيرات المفاجئة فى الأحوال الجوية وموجة الطقس غير المتوقعة، حرصاً على سلامة الطلاب.

ووجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بعدم انصراف المعلمين في جميع المدارس إلا بعد الاطمئنان على مغادرة الطلاب المدارس عقب انتهاء اليوم الدراسي.

كما وجه المحافظ، بالسماح لمن يرغب من أولياء الأمور فى اصطحاب أبنائهم قبل انتهاء اليوم الدارسى.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الطقس غير المتوقعة والآثار السلبية الناجمة عنها.

وكانت شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل، أمطار رعدية غزيرة، كما تعطلت الحركة المرورية على الكورنيش، بسبب ارتفاع منسوب المياه.