محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بتعيين 3 أعضاء بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين

الاسكندرية جاكلين منير

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارًا بتعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية كأعضاء من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم وهم:

1 - محسن جورج سليمان مستشار التعليم بالمحافظة .

2 - أمال عبد الظاهر على وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق .

3 - عبد الباقى محمد عبد الباقى مدير عام إدارة المنتزه الأسبق

وذلك لينضموا إلى رؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية الثمانى فى دورته الجديدة للعام الدراسى 2021 / 2022 ، وذلك وفقا لأحكام القانون والقرارات المنظمة، حيث أن السلطة المختصة متمثلةً فى السيد المحافظ لها ولايتها فى التجديد للأعضاء المعينين المنتهية ولايتهم أو لأى منهم أو تعيين أعضاء جدد بحسب الأحوال ووفقا لاعتبارات المواءمة التى تمليها اعتبارات الصالح العام، طبقا لما ورد بنص المادة ( 28 ) سلطة المحافظ فى تعيين ثلاثة من الشخصيات العامة والمهتمة بالتعليم على مستوى المديرية .

وقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم وتوجيه عام التربية الاجتماعية بتوجيه خطابات شكر وتقدير للمهندس أحمد كمال أحمد و صبرى عبد المنصف دوير تقديرا لما قدماه طوال فترة عملهما بالمجلس .